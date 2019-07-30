أكار: سنضطر لإنشاء منطقة آمنة بسوريا بمفردنا بحال عدم التفاهم مع واشنطن

لفت ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ إلى أن "​تركيا​ ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في ​سوريا​ بمفردها، في حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع ​الولايات المتحدة​"، مشدداً على أن "تركيا هي ​الدولة​ الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا".

كما أكد "ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل".

وأوضح البيان أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل ​الأراضي السورية​، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.