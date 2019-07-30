لفت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن "تركيا ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها، في حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا".
كما أكد "ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل".
وأوضح البيان أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكار: سنضطر لإنشاء منطقة آمنة بسوريا بمفردنا بحال عدم التفاهم مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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