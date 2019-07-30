مسؤول ايراني: قائد الثورة أكد مرارا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي

أفاد قائد قوة الدفاع الجوي الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان "قائد ​الثورة الاسلامية​ القائد العام للقوات المسلحة أكد مرارا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أن "تدابير وتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله ​السيد علي الخامنئي​، للقوات المسلحة وايضا الدفاع الجوي فيما يتعلق بالهيكلية والمعدات والأفراد والتدريب، والمعنويات تعد وثيقة استراتيجية أساسية، وتستند اليها وتتوائم معها جميع البرامج والاجراءات والانشطة".

ولفت إلى أنه "نظرا لأهمية وأولوية الدفاع الجوي في الهيكل الدفاعي للبلاد ، فان هذا التشكيل كان يحظى دائما بأهتمام من قبل سماحة القائد، وقد تلقينا دوما ​الطاقة​ والمعنويات من خلال كلماته الحكيمة في الاجتماعات الخاصة والعامة"، مؤكداً أنه "يتعين على جميع ​القوات المسلحة​ ايلاء الاهتمام بالدفاع الجوي وجعل اسناد الدفاع أولويتها الأولى"، مشددا على ان "عدم الاهتمام بقضية الدفاع الجوي يعتبر خطيئة دينية وايضا خطيئة وطنية".