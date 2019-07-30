أعلنت هيئة الإطفاء الرئيسية في ​اليابان​ عن "مقتل 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها"، موضحةً أن "عدد المتضررين جراء الحرارة يبلغ حاليا 5664 شخصا"، مشيرة إلى أن "عدد الذين تم نقلهم إلى ​المستشفيات​ ازداد بمقدار 3 مرات عما كان عليه في الأسبوع الماضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.