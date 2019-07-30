أعلنت هيئة الإطفاء الرئيسية في اليابان عن "مقتل 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها"، موضحةً أن "عدد المتضررين جراء الحرارة يبلغ حاليا 5664 شخصا"، مشيرة إلى أن "عدد الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ازداد بمقدار 3 مرات عما كان عليه في الأسبوع الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.