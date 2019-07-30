الارشيف / اخبار العالم

القاء القبض على مسافر بحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة بمطار بالتيمور بأميركا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلنت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل في مطار بالتيمور الدولي ليزا فاربستين عن أن "​السلطات الأميركية​ ألقت القبض على مسافر قادم من ​الكويت​، وبحوزته جهاز قاذف ​صواريخ​ محمولة"، مشيرةً إلى أن "الجهاز من صنع المجمع الأميركي "رايتيون".

وأوضحت المتحدثة أن "قاذف ​الصواريخ​ من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض و​السفن​ والطائرات"، مشيرةً إلى أن "المسافر اعترف أنه جلب معه هذا الجهاز من الكويت كتذكار، وبعد مصادرته تم إطلاق سراح المسافر ليواصل سفره إلى ​تكساس​ أين يعيش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاء القبض على مسافر بحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة بمطار بالتيمور بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا