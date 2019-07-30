القاء القبض على مسافر بحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة بمطار بالتيمور بأميركا

أعلنت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل في مطار بالتيمور الدولي ليزا فاربستين عن أن "​السلطات الأميركية​ ألقت القبض على مسافر قادم من ​الكويت​، وبحوزته جهاز قاذف ​صواريخ​ محمولة"، مشيرةً إلى أن "الجهاز من صنع المجمع الأميركي "رايتيون".

وأوضحت المتحدثة أن "قاذف ​الصواريخ​ من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض و​السفن​ والطائرات"، مشيرةً إلى أن "المسافر اعترف أنه جلب معه هذا الجهاز من الكويت كتذكار، وبعد مصادرته تم إطلاق سراح المسافر ليواصل سفره إلى ​تكساس​ أين يعيش".