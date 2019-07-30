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أعلنت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل في مطار بالتيمور الدولي ليزا فاربستين عن أن "السلطات الأميركية ألقت القبض على مسافر قادم من الكويت، وبحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة"، مشيرةً إلى أن "الجهاز من صنع المجمع الأميركي "رايتيون".
وأوضحت المتحدثة أن "قاذف الصواريخ من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض والسفن والطائرات"، مشيرةً إلى أن "المسافر اعترف أنه جلب معه هذا الجهاز من الكويت كتذكار، وبعد مصادرته تم إطلاق سراح المسافر ليواصل سفره إلى تكساس أين يعيش".
كانت هذه تفاصيل خبر القاء القبض على مسافر بحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة بمطار بالتيمور بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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