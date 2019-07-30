شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم جماعة الإخوان أسلوب الفبركة والتزييف ضد خصومها؟.. باحث إسلامى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها جهاز خاص يقوم على التزييف والفبركة، وتاريخيًا هذا الجهاز يعد أحد أذرع الجهاز السري للجماعة، والدليل على ذلك وشواهده اعترافات قادة وأعضاء الجهاز الخاص في مذكراتهم.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن الإخوان لديها متخصصون في تشويه الخصوم من سياسيين ومثقفين واغتيالهم معنويًا وشن حملات الدعاية الموجهة لتشويه خصم بعينة لأهداف كثيرة منها أنها مقدمة لاغتياله وتصفيته جسديًا، كما حدث مع العديد من الرؤساء كالزعيم عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات، وكما حدث مع المفكر فرج فودة، ومنها الضغط على الشخص المستهدف وابتزازه ليكف عن مواجهة الجماعة واعاقة مصالحها.

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وتابع هشام النجار: هذا نجح مع العديد من الأشخاص خاصة من المنشقين عن الجماعات ممن لا قوة لهم ولا حول ولا ينعمون بمراكز قوة ولا سند يحميهم فيرضخون للتهديدات والابتزاز ويؤثرون الصمت والانزواء، أما الشخصيات ذات الثقل والظهير والتي لديها إمكانيات خوض المواجهة مع الإخوان فتنخرط في المواجهة والصراع حتى النهاية رغم التشويه والحرب الدعائية الممنهجة التي تستخدم فيها جماعة الإخوان ومن على شاكلتها كل الأسلحة غير الأخلاقية وغير المشروعة وكل أدوات الكذب والتزييف والفبركة وقلب الحقائق لتشويه خصومها ومحاولة اغتيالهم معنويًا.