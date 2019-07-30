سيدي قاسم.. جريمة قتل تهز تُجار السوق أسبوعي -التفاصيل

إهتز السوق الأسبوعي بحدكورت، نواحي إقليم سيدي قاسم، أول أمس الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما تعرض إلى طعنات غادرة من طرف القاتل.
تفاصيل الحادث، تعود بعد شجار عنيف بين الجاني والمجني عليه، لينتهي بطعنات سكين غادرة، ليلفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، فيما لاذ القاتل بالفرار، رغم مطاردته من طرف شقيق الضحية وبعض الاشخاص الذين كانوا بالقرب من موقع الجريمة.
وبحسب مصادر “اليوم 24″، ترجع أسباب الجريمة إلى تصفية حسابات بين الطرفين، خاصة بعدما أقدم الضحية على اعتداء بالضرب على أب القاتل، قبل شهور، ما دفع الجاني الى الانتقام منه بقتله.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الاموات، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع.
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