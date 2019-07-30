نمساويون يحيون فنون قتالية قديمة على ارتفاع 2000 متر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك نحو 90 مصارعا في مسابقة لإحياء المصارعة "الكلتية"، فوق قمة جبل هوندشتين في النمسا، على ارتفاع أكثر من ألفي متر، في تقليد مُستمر في منطقة سالزبورج منذ 500 عام.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الفنون القتالية "الكلتية" الذي يعود تاريخها لأكثر من 500 عام على قائمتها للتراث الثقافي لعام 2010.

(رويترز)

وقال أح المصارعين المخضرمين، جونتر هيم: "كان هوندشتوا (هوندشتين) في الأصل جبلا مقدسا لدى الكلتيين الذين هاجروا إلى هنا في القرن الخامس قبل الميلاد. جلبوا الحديد والأدوات والخراف والأبقار معهم وكذلك رياضة (مصارعة) الرانجلن".

وأضاف أن الفرق بين المصارعة "الكلتية" والمصارعة بالمعنى المتعارف عليه بسيط قائلا: "كان الإغريق والرومان يتصارعون وهم عراة الصدور أما الكلتيون فكانوا يتصارعون بملابسهم.. وبقي الوضع على ما هو عليه".

ويُسمح للأطفال بدءا من سن السادسة بالمشاركة في المنافسات لكن لا يتنافس على الجائزة التي تعرف باسم "هاجموار" إلا من بلغوا سن 19 عاما على الأقل.

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(رويترز)

وشارك هذا العام 90 متنافسا واستعرضوا مهاراتهم في المباريات. وأهم المهارات المطلوبة للتميز في هذه المصارعة هي الإمساك بالخصم بإحكام والوقوف بثبات والكثير من القوة.

وفاز باللقب هذا العام كريستوف إيبرل البالغ من العمر 25 عاما.

وقال إيبرل إنه "شعور لا يُصدق. تعمل لسنوات أملا في تحقيق هذا النجاح وعندما يتحقق يصعب عليك التصديق.. إنه شعور رائع".