2019-07-30 | 08:14
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فتح نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو الباب أمام عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه شعر بالحزن حينما غادر النادي الملكي.
وخلال حفل أقيم في العاصمة مدريد لتتويج مهاجم يوفنتوس الحالي بجائزة BRAND Legend المقدمة من صحيفة "ماركا" سئل رونالدو: أيهما تفتقد أكثر، مانشستر أم مدريد؟ فأجاب: أفتقد كليهما، لكنني عشت في مدريد فترة أطول، ولد أطفالي هنا، ولذا فأنا أفتقد مدريد أكثر".
ومضى أسطورة ريال مدريد السابق إلى القول: "أتمنى العودة إلى مدريد قريباً"، بحسب موقع "يورو سبورت عربية".
ومضى أسطورة ريال مدريد السابق إلى القول: "أتمنى العودة إلى مدريد قريباً"، بحسب موقع "يورو سبورت عربية".
قبلها تحدث أحد الأطفال الموجودين في الحفل إلى رونالدو قائلا إنه كان حزيناً حين غادر ملعب سانتياغو برنابيو، فأجابه الدون: "وأنا أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: شعرت بالحزن حين غادرت ريال مدريد وأتمنى العودة قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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