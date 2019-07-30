رونالدو: شعرت بالحزن حين غادرت ريال مدريد وأتمنى العودة قريباً

وخلال حفل أقيم في العاصمة مدريد لتتويج مهاجم يوفنتوس الحالي بجائزة BRAND Legend المقدمة من صحيفة "ماركا" سئل رونالدو: أيهما تفتقد أكثر، مانشستر أم مدريد؟ فأجاب: أفتقد كليهما، لكنني عشت في مدريد فترة أطول، ولد أطفالي هنا، ولذا فأنا أفتقد مدريد أكثر".ومضى أسطورة ريال مدريد السابق إلى القول: "أتمنى العودة إلى مدريد قريباً"، بحسب موقع "يورو سبورت عربية".

قبلها تحدث أحد الأطفال الموجودين في الحفل إلى رونالدو قائلا إنه كان حزيناً حين غادر ملعب سانتياغو برنابيو، فأجابه الدون: "وأنا أيضاً".