خصائص قوية و مميزة للخيار يجب معرفتها

لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم. والجميع يعتبرونه بديلا للماء في فصل الصيف، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا منه.

صحيح أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء. ولكنه يحتوي أيضا على بروتين ودهون وكربوهيدرات وعناصر معدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والزنك. ولكنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الفيتامينات باستثناء فيتامين K الذي تبلغ نسبته 21%.



مع كل هذا يؤكد خبراء التغذية والأطباء أن للخيار فوائد عديدة للجسم. فقبل كل شيء الخيار بديل للأسبيرين، لأن الماء الموجود في الخيار يساهم في التفاعلات القلوية وهو مثالي للبيئة الداخلية للجسم، ما يمنع زيادة الحموضة.