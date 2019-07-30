صحة الديوانية: تجهيز مستشفى المحافظة بجهاز ناظور القصبات خلال ثلاثة أيام

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الثلاثاء، أن مستشفى المحافظة سيتم تجهيزه بجهاز ناظور القصبات الهوائية خلال ثلاثة أيام.
وأوضح الشيباني، أن "الجهاز سيتم توفيره بصورة مؤقتة لحين وصول الجهاز الحديث لمستشفى الديوانية العام"، مشيراً إلى أن "الجهاز غير متوفر في مستشفى الديوانية وتسبب بوفاة الطفلة رفيف".
وكان مجلس محافظة الديوانية صوت، خلال جلسة طارئة عقدها أمس الاثنين، على شراء جهاز الناظور لمستشفى الديوانية العام على أن يصل خلال شهرين.
وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة (26 تموز 2019)، نتائج التحقيق بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر، في طوارئ مستشفى محافظة الديوانية العام، نتيجة ابتلاعها "لب جوز" يوم الاربعاء (24 تموز الحالي)، مؤكدةً أن مجريات التحقيق أثبتت لدى اللجنة "مقصريّة" بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة.
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