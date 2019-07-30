يديعوت أحرونوت: مقاتلة من طراز إف-35 إسرائيلية قصفت مواقع بالعراق قبل أيام

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن مقاتلة إف-35 إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري رون بن يشاي قوله إن "القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل".
وأوضح أن "الموقع الذي تم قصفه يتبع لجماعات موالية لإيران في العراق".
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن صف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.
وقال المصدر إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف، لكن هذا لم يحدث".
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