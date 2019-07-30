مجهول يقتل طفلا بأبشع طريقة!

تجرد رجل من إنسانيته وقتل طفلا صغيرا وأصاب أمه بجروح، الاثنين، في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وأوضحت المتحدثة: "تمكنت الأم، حمدا لله، من إنقاذ نفسها"، مضيفة "للأسف، دهس القطار السريع الطفل. أصيب بجروح قاتلة".
وتابعت "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة. لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة".
وقالت إنه يجري استجوابه، ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك، وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.
ووفق المتحدثة باسم الشرطة فإنها ليست على علم بأي صلة بين الرجل والضحيتين، وإن دوافع الرجل غير واضحة.
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