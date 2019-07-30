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مجهول يقتل طفلا بأبشع طريقة!

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تجرد رجل من إنسانيته وقتل طفلا صغيرا وأصاب أمه بجروح، الاثنين، في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن إفادة الشهود أشارت إلى أن رجلا إريتيريا يبلغ من العمر 40 عاما دفع طفلا في الثامنة ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع، وفق ما أوردت "رويترز".

وأوضحت المتحدثة: "تمكنت الأم، حمدا لله، من إنقاذ نفسها"، مضيفة "للأسف، دهس القطار السريع الطفل. أصيب بجروح قاتلة".


وتابعت "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة. لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة".

وقالت إنه يجري استجوابه، ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك، وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.

ووفق المتحدثة باسم الشرطة فإنها ليست على علم بأي صلة بين الرجل والضحيتين، وإن دوافع الرجل غير واضحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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