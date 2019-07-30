الحرارة الشديدة تودي بحياة 11 يابانياً

أفادت هيئة الإطفاء الرئيسية في اليابان، الثلاثاء، بمصرع 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية. وأضافت الهيئة، بحسب "روسيا اليوم"، أن عدد المتضررين جراء الحرارة يبلغ حاليا 5664 شخصا. ولفتت إلى أن عدد الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ازداد بمقدار 3 مرات عما كان عليه في الأسبوع الماضي.

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