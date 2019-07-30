القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لرفض طلب اليابان، بأن تكون شريكا كاملا في برنامج مقاتلات الشبح F-35.
وقال صحيفة "أخبار الدفاع"، التي تصدر عن البنتاجون، إن رفض وزارة الدفاع قد يجلب "صداعا سياسيا"، مع مخاوف من توترات سياسية مع اليابان.
وتكمن قوة الطائرة F-35 في قدراتها الاختفاء "الشبحية"، لذلك تخشى الولايات المتحدة من إدخال شركاء مما يسهل انتقال معلوماتها التقنية والقدرة على رصد هذه القدرات، ويعرض أمن برنامج F-35 للخطر، والانتقال إلى دول معادية.
تم تصميم الطائرة منذ بداية المشروع على أنها مشاركة من العديد من البلدان، والتي سيسهم معظمها في تصنيع الطائرات وشرائها لقواتها المسلحة، في حين أن الولايات المتحدة هي المالك الرئيسي والداعم المالي.
ووافقت المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا وتركيا وأستراليا والنرويج والدنمارك على المساهمة بمبلغ 4.375 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف تطوير البرنامج.
وتقدر تكاليف التطوير الإجمالية بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي تتعهد بها الولايات المتحدة، فيما تقدر سعر الطائرة الواحدة 121 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات الشبح.. بوادر "صداع سياسي" بين أمريكا واليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.