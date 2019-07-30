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رويترزالثلاثاء 2019/7/30 08:40 ص بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب يريد تقليص عدد القوات التي تشارك في معارك في أفغانستان، بحلول موعد الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في إجابة لبومبيو بنادي واشنطن الاقتصادي، لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع خفض القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقال بومبيو في إشارة إلى تعليمات الرئيس ترامب "لقد كان واضحا جدا لوضع حد للحروب التي لا تنتهي، قلل.. قلص، لن يكون الأمر مقتصرا علينا، نأمل أن تقل الحاجة بشكل عام لقوات قتالية في المنطقة".
وستزيد تلك التصريحات التكهنات التي تقول إن ترامب مستعد لإبرام أي اتفاق مع حركة طالبان يسمح على الأقل بانسحاب ولو جزئي للقوات الأمريكية، قبل توجه الناخبين الأمريكيين لصناديق الاقتراع، بغض النظر عن مخاوف الحكومة المدعومة من واشنطن في كابول.
وقتل جنديان أمريكيان، الإثنين، في أفغانستان، وفق ما أفادت به قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في هذا البلد.
وبهذا الهجوم، يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ بداية العام في أفغانستان إلى 12.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو عن القوات الأمريكية بأفغانستان: ترامب يريد تقليصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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