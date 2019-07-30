الان تتابع عاهل المغرب يصدر عفوًا ملكيًا يشمل نشطاء “حراك الريف” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرباط – وكالات - الخليج 365
أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوًا ملكيًا شمل 4764 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون بحالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.
وقالت وزارة العدل المغربية، أمس الاثنين، إن العفو الملكي شمل مجموعة من معتقلي حراك الريف، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة”، استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية.
وشمل العفو الملكي الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجينا، إضافة إلى الموجودين في حالة سراح وعددهم 164 شخصا.
وبحسب بلاغ وزارة العدل المغربية؛ فقد شمل العفو الملكي كذلك عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية، من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة، أو ذوو الإعاقة الكاملة، والمسنون والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلون على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.
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