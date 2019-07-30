عفو ملكي عن نشطاء في "حراك الريف" بالمغرب

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الإثنين، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش.

ووفقاً لوزارة العدل المغربية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين شملهم العفو الملكي 4764 شخصاً، ضمنهم بعض معتقلي حراك الريف والمحكومين في قضايا إرهابية ممن شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة"، حسب ما ذكر موقع "سيت إنفو" الإخباري.

وشمل العفو الملكي كذلك، عدداً من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوي الإعاقة الكاملة، والمسنين والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزاً لهم على الاندماج في المجتمع، وكما أصدر عفوه على مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.

ويأتي العفو استجابة من الملك للطلبات التي رفعها المعنيون بالأمر، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.