وزير الخارجية الأمريكي: عقوباتنا على إيران تحقق أهدافها حتى الآن

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أن عقوبات بلاده على إيران تحقق أهدافها حتى الآن.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن إيران ومليشيا الحوثي يعرقلون حل الأزمة في اليمن، وإنهاء معاناة شعبها.

ولفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في حماية التجارة الدولية.

وأشار إلى أن واشنطن تتعاون مع لندن من أجل التوصل إلى حلول بشأن السفينة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا.

وكشف أنه سيتم عرض الرؤية الأمريكية بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

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وقال البيت الأبيض في تغريدة على تويتر: "إننا نقف أمام الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا، سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب وسعيها للحصول على الأسلحة النووية".

وفي نفس اليوم، هدد الرئيس الأمريكي بـ"إبادة" إيران حال أي اعتداء جديد، مشيراً إلى أن نظام طهران لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكد ترامب في تغريدات على حسابه بتويتر أن الشعب الإيراني يعاني، لأن قيادته تنفق أموالاً على دعم الإرهاب.

والإثنين الماضي، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".