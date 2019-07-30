منظمة ماعت: تنظيم الحمدين قنن وضع الإرهابيين عبر قانون اللجوء السياسي

اتهمت منظمة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، تنظيم الحمدين بالعمل على تقنين وجود الإرهابيين المطلوبين في قضايا جنائية بدولهم، من خلال تشريعات يصدرها الأمير الصغير تميم بن حمد، لخدمة مخططه الظلامي، وإيواء قادة الجماعات المتطرفة.

وقالت المؤسسة في ورقة بحثية أصدرتها بعنوان "قطر بين حماية الإرهابيين ومنع الجنسية عن أبناء الوطن" إن قانون اللجوء السياسي الذي أصدره أمير قطر، هو تقنين غير معلن لأوضاع المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب.

ولفتت إلى أن قطر تعمل على استغلال هذا القانون لإيواء العناصر الإرهابية تحت مظلته، تزامناً مع انتهاك ممنهج يتم بحق عدد كبير من أبناء قطر، بعدما سحبت منهم الحكومة الجنسية.

وأكدت الورقة أنه في الوقت الذي تمنح فيها السلطات القطرية حق اللجوء السياسي لعدد من قيادات تنظيم الإخوان المتهمين بالإرهاب في بلدان عربية أخري، ووفرت لهم الملاذ الآمن على أراضيها لحمايتهم من خطر التسليم، تسحب الجنسية من عدد كبير من القطريين خاصة من قبيلة الغفران، كما ترفض الحكومة القطرية منح الجنسية لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري.

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وقالت الورقة إن القانون اشتمل على عبارات فضفاضة تشير إلى أنه وضع خصيصا لفئات بعينها، مثل المنتمين لحركة الإخوان الإرهابية والمقمين في قطر، مشيرة إلى أن الدوحة تحتضن قادة الإخوان وطالبان وحماس وعدد كبير منهم يتمتع بالجنسية القطرية.

وأوصت المنظمة بضرورة الضغط دوليا لإلغاء القانون أو تعديل بنوده بما يضمن وقف الحكومة القطرية للدعم المقدم للجماعات المتطرفة، وإعادة النظر في قانون الجنسية الذي يعد تمييزا واضحا ضد المرأة القطرية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إنه في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوق الإنسان في قطر وتنعدم حرية الرأي والتعبير ويسجن المعارضون، بل وتسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية، تصدر قطر قرارا بشأن اللجوء السياسي، يهدف إلى حماية المتطرفين والقيادات الإرهابية المقيمين على أراضيها من جنسيات مختلفة. والذين يتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف.

ومن جانبه قال محمد البنا الباحث في مؤسسة ماعت أن هذا القانون يؤكد على دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال نار الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار. وأنها مستمرة في استقطاب عدد كبير من رموز وقادة الإرهاب على أراضيها، من اجل تنفيذ خطتها التخريبية وزعزعة الاستقرار في مناطق عدة.