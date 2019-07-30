رئيس الأركان السوداني: علاقاتنا بالسعودية متميزة ومتينة

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة السوداني المكلف، بـ"العلاقات الأزلية" بين السودان والمملكة العربية السعودية، ووصفها بـ"المتميزة والمتينة."

والتقى الحسين في مكتبه، الإثنين، بالملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور خلفه العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله العماش.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الأركان المشتركة السوداني المكلف، بجهود العمير إبان فترة عمله بالسودان، في دفع وتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين، معرباً عن ترحيبه بخلفه.

من جانبه، عبر العميد الركن إبراهيم العمير عن عميق شكره وامتنانه للسودان وقواته المسلحة وقيادتها، على التعاون الذي وجده طوال فترة عمله، متمنياً للبلاد دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.