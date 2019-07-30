المفاوضات حول الإعلان الدستوري في السودان تستأنف الثلاثاء

يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان، الثلاثاء، المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي وأحد قادة الاحتجاج، الأحد.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، في بيان: "دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة، الثلاثاء الساعة 11:00 صباحاً"، مشيراً إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الإثنين، الأمر الذي أكده القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل.
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