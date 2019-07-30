ترامب بحث مع جونسون تعزيز العلاقات بعد خروج بريطانيا من اتحاد أوروبا

اعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الماضية، في أول اتصال رسمي بينهما منذ تولي جونسون منصبه.
وأشار إلى أن ترامب وجونسون ناقشا خلال الاتصال أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، كما اتفقا على تعميق الروابط الاقتصادية الثنائية فور مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
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