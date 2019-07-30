ترامب بحث مع جونسون تعزيز العلاقات بعد خروج بريطانيا من اتحاد أوروبا

اعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ الجمعة الماضية، في أول اتصال رسمي بينهما منذ تولي جونسون منصبه.

وأشار إلى أن ترامب وجونسون ناقشا خلال الاتصال أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ ، كما اتفقا على تعميق الروابط الاقتصادية الثنائية فور مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.