موسوي: اميركا شريكة في جرائم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن

دان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ بـ"الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي بقفصف سوقا شعبية بمحافظة صعدة شمال ​اليمن​"، مشيراً إلى ان "​القوات​ العسكرية المعتدية على اليمن وبعد مرور اربعة اعوام من شن الحرب المدمرة ، لم تحقق شيئا سوى تدمير اليمن ، وتريد التغطية على هزائمها السياسية والميدانية بقتل النساء والاطفال والمدنيين".

وانتقد "صمت ​المجتمع الدولي​ حيال جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن"، قائلا "ان ​اميركا​ وبعض الدول الاوروبية ببيعها ​السلاح​ الى المعتدين تعتبر شريكة في مثل هذه الجرائم، ويجب عليها تحمل مسؤولية اجراءاتها".