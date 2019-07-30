موسوي: اميركا شريكة في جرائم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بـ"الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي بقفصف سوقا شعبية بمحافظة صعدة شمال اليمن"، مشيراً إلى ان "القوات العسكرية المعتدية على اليمن وبعد مرور اربعة اعوام من شن الحرب المدمرة ، لم تحقق شيئا سوى تدمير اليمن ، وتريد التغطية على هزائمها السياسية والميدانية بقتل النساء والاطفال والمدنيين".
وانتقد "صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن"، قائلا "ان اميركا وبعض الدول الاوروبية ببيعها السلاح الى المعتدين تعتبر شريكة في مثل هذه الجرائم، ويجب عليها تحمل مسؤولية اجراءاتها".
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