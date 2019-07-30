أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 11 شخصا في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند في باكستان، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت بسيول وانهيارات للتربة وانقطاع للتيار الكهربائي"، مشيرةً إلى أن "شقيقين يبلغان من العمر 12 و16 عاما توفيا نتيجة إصابتهم بصاعقة في منطقة ماتلي خارج مدينة كراتشي".
وأشارت إلى "حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض أجزاء الإقليم، لما يقارب 20 ساعة، لاسيما في ضواحي مدينة كراتشي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.