مقتل 11 شخصا جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 11 شخصا في مدينة ​كراتشي​ عاصمة إقليم السند في ​باكستان​، نتيجة ​الأمطار​ الموسمية الغزيرة التي تسببت بسيول وانهيارات للتربة وانقطاع للتيار الكهربائي"، مشيرةً إلى أن "شقيقين يبلغان من العمر 12 و16 عاما توفيا نتيجة إصابتهم بصاعقة في منطقة ماتلي خارج مدينة كراتشي".

وأشارت إلى "حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض أجزاء الإقليم، لما يقارب 20 ساعة، لاسيما في ضواحي مدينة كراتشي".