مسؤول صيني: تقدم ايران في مجال العلم والتكنولوجيا جدير بالاشادة

اعتبر رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ​الصين​ي سونغ تاو، أن "التقدم الذي حققته ​ايران​ في مجال العلم والتكنولوجيا جدير بالاشادة"، مشيراً إلى "العلاقات بين البلدين في مجال العلم والتكنولوجيا".

ولفت إلى ان "العلاقات بين البلدين قائمة منذ القدم وان طريق الحرير قد مهد لهذا التعاون الا ان التعاون يشهد اليوم النمو في اطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، مشيراً إلى ان "رغم التطورات الدولية الحاصلة والتحديات القائمة فان ارادة الصين لتطوير العلاقات مع ايران لم تتغير واضاف، اننا نرحب بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في الظروف الراهنة".

واكد أن "الصين مستمرة في دعم اجراءات ايران في الدفاع عن مصالحها القانونية واضاف، ان الضغوط التي تمارسها ​اميركا​ على الصين وايران لن تفلح"، مشيراً إلى "أننا نعتقد بان المحرك الاساس لنمو مستقبل العلم والتكنولوجيا هو الابداع وان للبلدين في هذا المجال الكثير من طاقات التعاون الثنائي".