مقتل 57 سجيناً في مواجهات بين عصابتين في سجن بشمال البرازيل

اعلنت السلطات المحلية، عن مقتل 57 سجيناً على الأقلّ خلال مواجهات دارت بين أفراد عصابتين متناحرتين داخل سجن في مدينة آلتاميرا في شمال ​البرازيل​، موضحةً أنّ 16 من القتلى فصلت رؤوسهم عن أجسادهم.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في ولاية بارا حيث تقع مدينة آلتاميرا لوكالة فرانس برس "إنّها مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة"، مشيرة إلى أنّ المواجهات بدأت قرابة الساعة السابعة صباحاً (العاشرة ت غ) وانتهت قرابة العصر.

بدوره لفت حاكم ولاية باراجارباس فاسكونسيلوس إلى أنّه في بداية المواجهات "تمّ احتجاز حارسين رهينتين، لكن سرعان ما تمّ الإفراج عنهما لأنّ الهدف كان إظهار أنّ ما يجري هو تصفية حسابات بين عصابات متناحرة وليس عصياناً للاحتجاج على ظروف الاحتجاز"، مبينا أنّ المواجهات اندلعت حين تمكّن سجناء من التسلّل من جناحهم المخصّص لأفراد عصابة إجرامية بعينها والدخول إلى جناح مخصّص لأفراد عصابة إجرامية منافسة لعصابتهم حيث أضرموا النار.