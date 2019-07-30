محمد السادس: ملتزمون بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر

أكد الملك ​المغرب​ي ​محمد السادس​ "التزام المغرب بنهج اليد الممدودة تجاه ​الجزائر​"، مشيراً إلى أن "المسلك الوحيد للتسوية المنشودة للقضية لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر"، مشيرا إلى "روابط الأخوة والدين و​اللغة​ وحسن الجوار" التي "تجمع على الدوام الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن "هو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية دائما للمنتخب الجزائري خلال كأس ​إفريقيا​ للأمم في مصر الشقيقة، ومشاطرة الشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها، وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا"، مؤكداً أن "هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير والرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل إلى العمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج".