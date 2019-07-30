الامم المتحدة تدين استمرار قتل وجرح المدنيين بوتيرة غير مقبولة في أفغانستان

دانت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​افغانستان​ استمرار مقتل وجرح المدنيين بوتيرة غير مقبولة، مشيرة الى أن "1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، وفي الوقت نفسه إلى تراجع نسبته 30 بالمئة بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018".

وشددت البعثة في تثرير على أن "الأذى الذي يلحق بالمدنيين يصدم وغير مقبول"، معتبرة أن "الجهود التي أعلن عنها الجانبان للحد من الخسائر من المدنيين غير كافية"، لافتة إلى أن "ثلث الضحايا هم من ​الأطفال​ 327 قتيلا و880 جريحا، خصوصا بسبب الذخائر غير المنفجرة التي يلهون بها بدون أن يدركوا خطرها".

وكشفت أن "​القوات​ الموالية للحكومة قتلت عددا من المدنيين (717) أكبر من عدد الذين قتلتهم المجموعات المتمردة (531)، خصوصا في الضربات الجوية الأفغانية والأميركية. وبذلك ارتفعت الخسائر التي تسببت بها القوات الحكومية بنسبة 31 بالمئة في صفوف المدنيين في النصف الأول من 2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، بينما انخفضت الخسائر التي نسبت إلى مجموعات متمردة عدة بنسبة 43 بالمئة نظرا لتراجع الهجمات الانتحارية والمعقدة".