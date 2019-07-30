جنبلاط: لن اقبل بالأحكام العرفية من قِبل الفريق الآخر

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في حديث صحفي إلى انه "قدّمنا كل المبادرات الممكنة، والموضوعية، والتي تحترم ​الدولة​، لكن لن اقبل بالأحكام العرفية من قِبل الفريق الآخر".

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