أوضحت مصادر بنشعي، في حديث لـ"الأخبار" أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أبلغ وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الاشتراكي الذي زاره عقب أحداث قبرشمون ان تيار المردة سيوصت مع خيار حزب الله في موضوع احالة الحادثة إلى المجلس العدلي، في حين أنّه لم تُفتح سيرة المجلس العدلي مع الحزب الديمقراطي اللبناني"، مُضيفةً أنّهم "متأكدون من أنّ الموضوع لن يصل إلى التصويت داخل مجلس الوزراء".
ونفت مصادر بنشعي أن يكون فرنجية قد "عاتب" وفد الحزب الديمقراطي على علاقته مع التيار الوطني الحرّ، بأنّهم "عادوا وتذكروه أخيراً، بعد تحالفهم مع التيار العوني"، موضحةً أنّ نائب زغرتا السابق أضاء على "الطريقة التي خيط بها التحالف، وأسلوب تظهير العلاقة بينهما. في الشكل، هناك أمورٌ مش زابطة، وليست لمصلحة النائب طلال أرسلان".
ولفتت مصادر بنشعي إلى انه "في اللقاء مع الحزب التقدمي الاشتراكي كان هناك وضوحٌ بشأن وجود اختلاف سياسي بين الحزبين، ولكن العلاقة جيدة، ولا ننسى وقفتهم معنا خلال الانتخابات الرئاسية". وأضافت "ركّز فرنجية، أكثر من مرة خلال الجلسة، على ضرورة أن يعمل الحزب الاشتراكي على إصلاح علاقته بحزب الله، من دون أن يعترض الوفد برئاسة غازي العريضي، على الفكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر فرنجية للأخبار:موضوع المجلس العدلي لن يصل للتصويت داخل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.