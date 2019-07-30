مروان شربل: الوضع الطائفي في البلاد يزيد يومياً على كل الأصعدة

لفت الوزير السابق مروان شربل إلى أن " المشكلة أننا مررنا بحرب لمدة 15 عاماً حتى نتقدم لكننا نعود الى الوراء والوضع الطائفي في البلاد يزيد يومياً على كل الأصعدة بشكل غير معقول لا فقط في موضوع الوظائف بل بكل المواضيع"، مشيراً إلى أنه "علينا التفتيش على نظام جديد علماني يكرس المواطنة والكفاءة في الوظائف ويا ليت يتم تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني".
وفي حديث إذاعي، دعا شربل إلى "عقد جلسة أساسها الصراحة ليتضح اذا كان لبنان سيكون بلد التعايش أم لا والمسيحيون همشوا على مر السنوات"، متسائلا "هل لبنان سيكون بلد التعايش بين كل الطوائف أم لا؟"، مشيراً إلى أن "البلاد لا يسير من دون مسيحيين ومن دون مسلمين لا يسير وتعودنا على بعض".
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