معلوف: المادة 80 من قانون الموازنة مرّت من دون ان ينتبه أحد الى نتائجها

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ادي معلوف​، الى "ان واضح ان هناك لغط حاصل حول المادة 80 من قانون ​الموازنة​، والمؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ سلط الضوء على هذه النقطة، ونحن في جلسة التصويت على الموازنة، اعتبرنا ان هذه المادة من المفترض تعديلها، واذا نفاجأ ان صدرت بهذه الطريقة، فيما اليوم الامور ذاهبة نحو المعالجة وموزانة 2020 ستكون أوضح في هذا الاطار".

وشدّد معلوف في حديث اذاعي على "ان المادة 80 هذه مرت من دون ان ينتبه احد الى نتائجها ولم يكن يجب ان تمر مرور الكرام،" موضحا "ان الطعن بهذه المادة امام ​المجلس الدستوري​ ممكن وهو احد الخيارات المطروحة،" ولفت معلوف من جهة اخرى الى "ان دعم المير ​طلال ارسلان​ واجب لاننا لا نتخلى عن حلفائنا ولن تحل قضية قبرشمون الا بالتوافق مع ارسلان".