بري: الأساس عودة الحكومة للانعقاد وهناك امور تحتاج الى بعض الجهود

علمت "الجمهورية" ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ استعرضا خلال لقائهما الوضع القائم، والمفاعيل السلبية التي يرخيها استمرار حال التشنج، وكذلك السلبيات الكبرى على مصالح الناس التي يرخيها تعطيل الحكومة. وكان موقفهما واحداً لجهة العودة فوراً الى استئناف جلسات ​مجلس الوزراء​، وفي الوقت نفسه تنفيس الاجواء المتشنجة التي من شأن استمرارها ان يزيد الامور تعقيداً".

وأكد بري ردا على سؤال أن "الاساس هو ان تعود الحكومة الى الانعقاد، فلا يجوز التأخير، وابقاء البلد والحكومة في حال تعطيل، فهذا الوضع يجب ان ينتهي، وكما هو واضح فإنّ الحريري مستعجل لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء، واعتقد ان هناك اموراً ما زالت تحتاج الى بعض الجهود".

وعلمت "الجمهورية"، انّ بري سيلتقي اليوم احد الوزراء المحسوبين على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، للتداول مع رئيس المجلس في موضوع المادة 95 من ​الدستور​، وما تنصّ عليه حول موضوع ​المناصفة​ ومفهوم مقتضيات الوفاق الوطني".