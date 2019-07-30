بستاني: سنطلق مناقصات قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أوضحت وزير الطاقة ​ندى بستاني​ انه "منذ 1966 ووفقا للقانون، على جميع الملتزمين الذين يودون العمل مع ​وزارة الطاقة​ ان يحوزوا على تصنيف يؤكد اهليتهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة"، مشددة على انه "لا يوجد مدّة زمنيّة محدّدة من قبل الوزارة للاستحصال على التصنيف. امّا التأهيل فيتم في دائرة المناقصات بناء على دفتر شروط محدد لكل مناقصة".

وأعلنت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " وزارة الطاقة بصدد إطلاق عدد من المناقصات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص(IPP) مما يستلزم تصنيفاً للشركات يؤكد خبرتها وفقاً لآلية تعطي فرصاً لكل من يستحقها. هذه المناقصات والتصنيفات تحظى بمواكبة من مؤسسات عالمية مشهود لها ابرزها ​البنك الدولي​ وIFC".