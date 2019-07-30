شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "مصلحة البلد تفرض التوقيع على ​الموازنة​ ونشرها، وفصل مسألة جلسات ​مجلس الوزراء​ عن المخارج الممكن طرحها لمشكلة البساتين وتداعياتها. والا يحق لنا أن نفكر أن المطلوب أمر آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: مصلحة البلد تفرض التوقيع على الموازنة ونشرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.