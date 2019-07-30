قوى الأمن: توقيف 105 مطلوباً وضبط 972 مخالفة سرعة بتاريخ يوم أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن ضبط 972 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 105 مطلوباً بجرائم مختلفة من بينها مخدرات، سرقة واطلاق نار بتاريخ يوم أمس 29/7/2019.

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