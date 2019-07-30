أسود: تعيين محافظ الجنوب مخالف للقانون وممارسته تثبت ضعفه

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بما ان تعيين ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ مخالف للقانون لعدم حيازته على شهادة في الحقوق وممارسته تثبت ضعفه وانحراف والشبهة في تغليب المصلحة العامة على تطبيق القانون وتواقيعه على المعاملات تعتورها شوائب. ارسل له تباعا هذه النصوص ليتعلم منها كيف تطبق القوانين وليخفف سهرات مشبوهة على حساب غيره".

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