عاجل.. بومبيو: يجب منع إيران من امتلاك السلاح النووي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلق واشنطن الشديد من سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، وأن الإدارة الأمريكية تريد منعها من الحصول على السلاح النووي، خاصة أنها تعتبر أكبر مصدّر للإرهابيين، وأن قرارات الإدارة الأمريكية السابقة سمحت لإيران وميليشياتها بالتوسع في المنطقة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن وتنقله "سكاي نيوز عربية".
وأضاف "بومبيو"، أننا ننسق مع بريطانيا لحل أزمة الناقلة المحتجزة لدى إيران، وندعو جميع الدول بالتعاون مع واشنطن لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأن العقوبات الأمريكية على إيران ساعدت على انخفاض الصادرات الإيرانية النفطية أكثر من 95%.
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