مجزرة في سجن برازيلي.. حرب عصابات تودي بحياة العشرات

وأوضحت السلطات البرازيلية أن الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد، لافتة إلى أن 16 من القتلى بترت أعضاؤهم.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لوكالة "فرانس برس": "إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة"، موضحة أنه تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.
وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين، في أواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.
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