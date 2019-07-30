قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن لديها حوار استراتيجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"نعمل على مسألة الحد من التسليح، ونأمل انضمام الصين إلى المحادثات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، وتنقله فضائية "روسيا اليوم".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبق وأعلن أن روسيا لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن "الأمر الآن متروك للولايات المتحدة، خاصة أن التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي".
وأضاف بوتين: "روسيا لديها الإرادة السياسية للقيام بهذا العمل، والآن الأمر متروك للولايات المتحدة"، لافتا أنه تحدث بشأن هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بومبيو: واشنطن لديها حوارا استراتيجيا مع بوتين للحد من التسليح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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