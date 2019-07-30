شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مسئولة بالعدالة والتنمية ترفع علم اسرائيل بجوار علم تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو بثته منصات تركية معارضة تفاصيل واقعة رفع فاطمة شاهين عمدة بلدة غازى عينتاب و القيادية بحزب العدالة والتنمية للعلم الاسرائيلى أثناء استضافتها لميرى ريجيف وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية، خلال مشاهدتهما للمباراة التى أقيمت بين الفريق الإسرائيلي "إيروني نهاريا" ، والفريق التركى غازي عينتاب فى كأس الاتحاد الأوروبى لكرة السلة. ويظهر الفيديو قيام فاطمة شاهين برفع العلم الإسرائيلي بجانب العلم التركى، حيث كانت تجلس فى المقصورة الرئيسية إلى جوار الوزيرة الإسرائيلية. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن ميرى ريجيف وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية معروفة بمواقفها العدائية ضد العرب، حيث سبق أن طالبت بفتح تحقيق ضد إدارة مسرح الميدان العربى فى حيفا بتهمة "التحريض" على الجنود الإسرائيليين، كما سبق أن أثارت استياء العرب بسبب ارتدائها فستانا يحمل صورة لمدينة القدس والمسجد الأقصى

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