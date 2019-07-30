بكين تقول إنها لن تلجأ للقوة في حل النزاعات ببحر الصين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):

قالت الصين، إنها لن تلجأ للقوة في حل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، لكنها تعزز قواتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحماية شعبها، حسبما أعلن السفير الصيني في الفلبين، تشاو جيان هوا.

وقال السفير إن بكين ملتزمة بـ "سياسة التسوية السلمية" في بحر الصين الجنوبي، لكن النزاع "لا يمكن تسويته بين عشية وضحاها" ويجب التحلي بـ "الصبر".

وأضاف تشاو في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، في مانيلا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين: "بغض النظر عن مدى قوة الصين، لن تسعى الصين مطلقا إلى الهيمنة ولن تؤسس دوائر للنفوذ".

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وقال: "تتبنى الصين استراتيجية عسكرية للدفاع النشط وتلتزم بمبدأ الدفاع والدفاع عن النفس والرد بعد تلقي الضربة. وهذا يعني أننا لن نطلق الطلقة الأولى".

وأوضح تشاو أنه من مصلحة الصين الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 75% من صادراتها ووارداتها الغذائية إلى جانب 80% من واردات النفط والغاز تمر به.

وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وتتنازع معها في ذلك الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.​