محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من برنامجها "صبايا".
وقالت ريهام في الفيديو: "ربنا هو اللي وفقنا في اللي إحنا بنعمله وكل حاجة كانت بالصدفة، وفضلنا نشتغل بجدية شديدة جدًا".
وتابعت: "مينفعش أخليك تروح ناحية حد وتسيب حد وهو مظلوم ومبيبقاش ليا علاقة بحد".
وأضافت: "مهما كان هيكلفني ده ومهما كنت ماشية عكس، وكأني أكتر واحدة عملت جرم في البلد دي، مع إني قضيت 14 سنة من عمري ما بعملش غير كل خير".
كانت هذه تفاصيل خبر "كأني عملت جريمة".. رسالة جديدة من ريهام سعيد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.