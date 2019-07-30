حدث ليلًا| 15 دقيقة رعب في حدائق الأهرام.. ورسالة جديدة من شريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأـحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- دوي انفجار وسيارة متفحمة.. كواليس "15 دقيقة رعب" في حدائق الأهرام

الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المنطقة السكنية المواجهة لأهرامات الجيزة، حركة المارة بدت منخفضة، يقطع تلك الحالة صوت عجلات السيارات على فترات إلا أن دوي انفجار هز أؤجاء منطقة "ج" بهضبة الأهرام.

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- مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا ليلية لحي سكني بالعاصمة الإدارية

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا ليلية لحي سكني في العاصمة الإدارية الجديدة.

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- "شعري بدأ يقع".. رسالة جديدة من شريف مدكور عن علاجه بالكيماوي (فيديو)

نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيس بوك"، أعلن فيه تفاصيل جديدة بشأن رحلة علاجه من مرض السرطان، وتلقيه العلاج بالكيماوي.

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- "في طريقها للفشل".. أديب معلقًا على مصير "صفقة القرن"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك حالة إحباط في واشنطن إزاء مبادرة إحلال السلام في الشرق الأوسط الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

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- غرفة شركات السياحة: البوابة الإلكترونية للمعتمرين تحميهم من حالات النصب

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية" يحمي المعتمرين من حالات النصب.

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- وسط جزيرة من الماء.. هاني يونس ينشر أحدث صورة لفندق الماسة بالعلمين

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة ملتقطة من السماء لفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتحيطه المياه من جوانب عديدة.

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- رئيس محكمة الأسرة السابق: كل 6 دقائق تحدث حالة طلاق في مصر

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إنه كل 6 دقائق في مصر تقع حالة طلاق جديدة، وإن إهمال الزوج لزوجته وعدم احتوائه لها والبُعد عن الدين والاستقلال المالي للزوجة من أهم أسباب انتشار الطلاق.

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- بسنت فهمي: حققنا نجاحًا اقتصاديًا وانعكاس ذلك على المواطن يحتاج لوقت

علقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن ارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

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- تنسيقية شباب الأحزاب: 1500 شاب سيشاركون في المؤتمر الوطني السابع

قال ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عقد مؤتمرات للشباب في مصر أمر يُحسب للقيادة السياسية بعقد لقاء مباشر بين الشباب والمسؤولين والوزراء؛ لتبادل الرؤى ووجهات النظر.

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- "ثقافة شعبية خاطئة".. خبير زواحف: "الشيح" ليس طاردًا للثعابين

قال الدكتور أحمد رزق خبير الزواحف وأستاذ الحيوانات الضارة بالمركز القومي للبحوث الزراعية، إن الثعابين حيوانات مسالمة ولا تسبب في الضرر إذا لم يتم الاقتراب منها أو مهاجمتها.

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- "تؤدي إلى الوفاة".. طبيبة سموم محذرةً من استخدام حبوب التخسيس

حذَّرت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بجامعة الإسكندرية، من استخدام حبوب وزيوت التخسيس باعتبارها تحمل مواد سامة تؤدي إلى الوفاة.

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- رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق بريكست الحالي "ميت"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتفاق الحالي بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الموجود على الطاولة "ميت".

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- "مقتل طالب مقتل أمة".. دماء الطلاب تشعل احتجاجات ضد "الانتقالي" بالسودان (صور)

خرج طلاب المدراس الثانوية في مدينة الأُبيض السودانية، الإثنين، في مظاهرات احتجاجًا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشُح السلع الغذائية.

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- ترامب: الإيرانيون لم يفوزا أبدًا في حرب ولم يخسروا مفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الإيرانيين لم يفوزا في حرب أبدًا، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي.

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- مسؤول روسي: موسكو لا تملك أي أجندة خفية فيما يخص الصراع في ليبيا

دعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فلاديمير سافرونكوف جميع الدول إلى التخلي عن أجنداتها الأحادية في ليبيا، مؤكدا أن بلاده لا تملك أي أجندة خفية فيما يخص الصراع في هذا البلد العربي.

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- التحالف العربي يدمر غرفة عمليات للحوثيين بصعدة شمال اليمن

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الاثنين، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

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