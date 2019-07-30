4 خطوات للحصول على تصريح السكة الحديد المجاني لمرضى الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتصريح سفر مجاني خصصته هيئة السكك الحديد لأطفال المعهد القومي للأورام.
وقال محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة أصدرت "كارت ذكي" خاص بتصاريح سفر مرضى السرطان والمرافقين لهم، بدلًا من الكارت اليدوي.
وأوضح، أن استخراج تصاريح السفر متاح للمريض وفق تقرير الحالة الصحية، في قطارات الدرجة الثانية المكيفة، مضيفًا أنه يسمح لمرافق المريض الحصول على تصريح مجاني إذا كانت حالة المريض تستدعي.
ولفت إلى أن استخراج التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع مع إحضار الأوراق المطلوبة، منها تقرير طبي، بحالة المريض من مركز العلاج موجه للهيئة، وصورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض، و2 صورة شخصية 4x6 للمريض.
وفي حال احتياج مرافق يتم إرفاق صورة من الرقم القومي.
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