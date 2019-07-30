قتلى في سقوط مقاتلة وتحطمها فوق مباني سكنية بمدينة باكستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني، إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيًا، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف البيان أن 12 مدنيًا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحًا على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين ما ألحق بهما أضرارًا كبيرة.