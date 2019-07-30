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مقتل 17 شخصًا بينهم مدنيون في تحطم طائرة عسكرية في باكستان

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قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة

مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.

 

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة.

 

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

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