17 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية بباكستان

ذكرت صحيفة باكستانية أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا جراء تحطم طائرة صغيرة تابعة للجيش الباكستاني في منطقة سكنية بمدينة راوالبيندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "ذا نيوز" المحلية نقلاً عن مكتب العلاقات الإعلامية بالجيش أن طيارين اثنين وثلاثة من أفراد الطاقم، من بين القتلى.

كما تسبب الحادث في جرح 12 شخصاً آخرين.

واندلع حريق ضخم عقب التحطم قرب مركز رابي، وتسبب في اشتعال النيران بعدة منازل، حسب خدمات الإنقاذ.

وكانت الطائرة في مهمة تدريب روتينية، ولم يتضح بعد سبب التحطم.

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