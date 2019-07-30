حالة الطقس: أجواء حارة جدا والحرارة فوق معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء لتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما فيها الجبال، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا في المناطق المنخفضة، في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة للاعتدال في الجبال لكنها تبقى غير معتدلة في المناطق المنخفضة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتستمر الأجواء الحارة في كافة المناطق، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق السهلية المنخفضة والأغوار، كما ترتفع نسب الرطوبة في مدن الساحل والسهل الساحلي لتزيد من الشعور بالحرارة في هذه المناطق. في ساعات الليل تسود أجواء أكثر اعتدالا في الجبال، لكنها تبقى حارة نسبيا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية وتتحول إلى شمالية شرقية منتصف الليل وتكون نشطة أحيانا.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح مختلف المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا خصوصا في الجبال. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتعود الأجواء صيفية اعتيادية، ويكون الطقس حارا نسبيا في الجبال نهارا وحارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق ويسود طقس منعش في الجبال ومعتدل نسبيا في بقية المناطق. الرياح إلى غربية إلى شمالية غربية.