عقوبات على معارضات الحجاب الإلزامى فى إيران.. تعرف عليها

تواجه الإيرانيات اللائي يرسلن صورا إلى الناشطة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة، والتي تنشط في حملة ضد الحجاب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكانت الناشطة مسيح على نجاد قد أسست حملة "أيام الأربع البيض" فى إيران، وذلك لتشجيع النساء على نشر صورهن من دون حجاب على شبكة الإنترنت، كوسيلة لمعارضة الحجاب الذى تفرضه السلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، الاثنين، عن رئيس محكمة طهران الثورية موسى غضنفر آبادي قوله إن النسوة "اللائي يصورن أنفسهن أو غيرهن وهن دون حجاب ويرسلون صورا إلى هذه المرأة، سيتم الحكم عليهن بالسجن ما بين عام وعشرة أعوام"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".